Врачи рассказали, что поможет поддержать иммунитет в период пандемии

Ранее российские ретейлеры сообщили о том, что из-за сложной эпидемиологической ситуации произошел спрос на продукты для поддержания иммунитета, в том числе имбирь и чеснок. Также вырос объем продаж лимонов и меда. При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС подчеркнул, что эти продукты влияют на состояние общего иммунитета, но по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами.

Как поддержать иммунитет

По мнению гендиректора Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмилы Лапы, лимоны можно использовать в качестве профилактики простудных заболеваний, но ярким защитным эффектом этот продукт не обладает. Поддержать свой иммунитет помогут простые действия - употребление чистой воды и соблюдение принципов здорового питания.

"80% нашего иммунитета - это желудочно-кишечный тракт. Это то, что мы едим, пьем, как относимся к своему желудку", - пояснила врач в беседе с корреспондентом ТАСС.

Также стоит уделить внимание помещению, в котором человек проводит время, и его повседневной активности. "Дома гипоаллергенный быт, сочетание регулярных физических нагрузок и отдыха. Это самое важное. Многие, особенно молодые люди, говорят, что упражнения делают через боль. Когда организм говорит, что ему больно, тогда надо пойти ко врачу, а не заниматься через силу физическими упражнениями. Это я говорю четко. Тогда наш иммунитет будет нам благодарен", - добавила Лапа.

Кисломолочные продукты

Как рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия, фрукты и овощи в целом полезны для организма. Они являются источником клетчатки, которая оказывает благоприятное влияние на обменные процессы организма, в том числе на иммунитет.

"Есть один продукт, который уже очень давно известен. В 1980-е годы его бесплатно выдавали на молочных кухнях ослабленным детям, его обязательно вводили в рацион детей дошкольного и школьного возраста. Это наринэ - кисломолочный продукт, который нормализует кишечную флору, подавляет стафилококковую инфекцию и, главное, повышает выработку интерферона, то есть повышает иммунитет. Его вводили в рацион в осенне-весенний период, когда была опасность простудных заболеваний и прочего. Я бы обратила на него внимание", - отметила собеседница агентства.

Продукт был назван в честь внучки профессора Левона Ерзинкяна, который проводил работы по выделению высокоактивных молочнокислых бактерий и отбору наиболее активных штаммов. Именно он создал новый метод приготовления и применения "Наринэ". Закваска выпускается, в частности, в форме порошка - с ее помощью полезный напиток можно приготовить в домашних условиях. При этом Чедия не советует приобретать его уже готовым.

"Если он приготовлен в условиях молочного завода, то существует большая вероятность того, что штамм мутировал. Он теряет полезные свойства, получается просто кисломолочный напиток. Там все остается, что присуще молоку, все полезности, но свойствами по повышению иммунитета он уже не обладает", - пояснила она.