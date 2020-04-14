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Роскачество проверило консервированную кукурузу

Как сообщили в организации, обнаружены нарушения ГОСТа
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© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Эксперты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности. В сообщении организации говорится, что все проверенные образцы безопасны.

В том числе кукуруза была проверена на содержание 396 пестицидов. Большая часть консервированной кукурузы была изготовлена в России (в Белгородской и Смоленской областях, в Краснодарском крае, в Воронеже, Краснодаре и Нальчике). Также в исследовании приняла участие продукция из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда. Стоимость консервированной кукурузы на момент закупки составила от 8,79 до 24,67 руб. за 100 г.

"Согласно итогам испытаний, вся продукция прошла проверку на безопасность. Так, эксперты не обнаружили в кукурузе потенциально опасных веществ, ГМО, красителей, консервантов.

В исследованной консервированной кукурузе <...> не обнаружены пестициды, причем даже в следовых количествах", - отмечается в сообщении.

Как пояснила директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева, слова которой приводятся в сообщении, вся исследованная продукция соответствовала нормам российского законодательства. "По остаточному количеству пестицидов (ОКП) во всех пробах результат ниже предела количественного определения (ПКО). Отсутствие следов пестицидов может быть связано с соблюдением норм внесения пестицидов при выращивании и хранении сырья", - сказала она.

По результатам проверок опережающему стандарту Российской системы качества соответствует продукция шести торговых марок. В организации пояснили, что в соответствии с ГОСТом внешне качественный продукт должен представлять правильно срезанные цельные зерна, без рваных зерен и зерен с тканью початка. Каких-либо "дополнений" к этому в виде кусочков стрежней и початков, частиц лиственного покрова и шелковистых нитей быть не должно.

Этим требованиям не соответствует консервированная кукуруза 12 торговых марок, причем продукция девяти брендов была произведена по ГОСТу. Фактическая масса зерен оказалась не соответствующей установленной ГОСТом и опережающим стандартом у 17 брендов, из которых продукция 12 изготавливалась по ГОСТу, несоответствие по цвету зерен было выявлено у продукции семи торговых марок. В консервах пяти торговых марок выявили неоднородность зерен. В продукции четырех брендов соли оказалось меньше, чем требуется по ГОСТу. В продукции двух торговых марок эксперты обнаружили мутную, грязно-желтую с коричневым отливом заливочную жидкость, что является нарушением по ГОСТу. Исследования также показало, что повышенным требованиям Роскачества по содержанию магния соответствует 27 торговых марок, по калию - 23, по железу - 32. Как отметили в Роскачестве, в целом замечаний к маркировке практически нет.

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БелоруссияТаиландРоссияКитайВенгрияПольша
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