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Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровском крае откроют "Телешколу" для младшеклассников

Региональные телеканалы будут показывать развлекательно-познавательные уроки для школьников

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Ученики 1-3 классов Хабаровского края, которых досрочно отправили на летние каникулы, смогут виртуально посещать занятия в специальной "телешколе". Об этом сообщила во вторник журналистам и. о. министра образования и науки региона Виктория Хлебникова.

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"Наши региональные СМИ предоставили нам возможность и наши школьники смогут принять участие в телепередачах "Телешкола", - сказала Хлебникова. Она добавила, что занятие "Познай свой мир" будет проходить на канале "Губерния". Также будут проводиться развлекательно-познавательные уроки для учащихся начальных классов с мастер-классами, в том числе по прикладному творчеству.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики распространения коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

В Хабаровском крае учеников 1-3 классов отправили на летние каникулы досрочно. Их аттестовали по результатам оценок за три четверти. Ученики 4-11 продолжат учиться, школы сейчас ждут назначения сроков проведения всероссийских проверочных работ. Старшеклассники будут учиться до конца мая.

В Хабаровском крае на лечении в настоящее время находятся 42 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияРазвитие Дальнего ВостокаХабаровский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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