Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021 году

ТАСС, 14 апреля. Республика Корея планирует провести клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом нового типа на основе выделенных антител в текущем году с тем, чтобы уже в 2021 году наладить его выпуск. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на чиновника, отвечающего за борьбу с распространением инфекций при центральном штабе по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, взятие как можно большего числа образцов крови заразившихся будет способствовать проведению клинических тестов на антителах в течение 2020 года. На данный момент ученые также изучают возможность использования плазмы крови пациентов, уже вылечившихся от коронавируса, для выделения антител. Как заявил чиновник, в течение двух или трех месяцев данная процедура может быть применена на практике.

В случае успеха препарат для борьбы с коронавирусом может быть выпущен уже в следующем году, а вакцина станет доступна в конце 2021 или в 2022 году, подчеркнул представитель центрального штаба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что южнокорейским исследователям удалось выделить из крови инфицированных 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус нового типа. В Центре контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Республики Корея считают, что эти антитела в силу своей эффективности могут быть применены для лечения заразившихся.

По состоянию на вторник общее число инфицированных в Южной Корее достигло 10 564, при этом с начала эпидемии в стране умерли 222 человека, выздоровели 7 534 пациента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.