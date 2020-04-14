Число сотрудников Росатома с коронавирусом выросло до 39

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. На предприятиях Росатома зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте корпоративного издания Росатома "Страна Росатом" .

"О том, что произошло в отрасли за минувшую неделю. На 14.00 [13 апреля] у нас 39 инцидентов, мы держим каждый на контроле. Три человека пока остаются в больницах, у всех заболевание сейчас проходит в легкой форме. Пользуясь случаем, благодарю весь коллектив Федерального медико-биологического агентства и других медицинских учреждений, где проходят лечение наши товарищи, за поддержку и медицинскую помощь", - сказал он.

4 апреля сообщалось, что у 10 сотрудников компаний, входящих в структуру госкорпорации "Росатом", хотя бы один проведенный тест на коронавирус дал положительный результат. 7 апреля сообщалось, что на предприятиях Росатома были выявлены еще пять новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших были работники Белоярской атомной электростанции и горно-химического комбината.

"Есть и хорошие новости: восемь человек с контроля сняты. Они полностью выздоровели", - добавил глава госкорпорации.

Субподрядчики в Белоруссии

Лихачев также сообщил, что второй тест, проведенный для 15 специалистов субподрядных организаций Росатома, которые изолированы в Белоруссии с подозрением на коронавирус, дал отрицательный результат.

"Вы, конечно, читали в СМИ, что у 15 россиян, приехавших в конце марта на строительство Белорусской АЭС, была положительная реакция на первый тест. Могу сообщить, что второй тест у всех был отрицательным. Теперь ждем результатов третьего тестирования. Само собой, все находятся на карантине", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 15 специалистов из трех субподрядных организаций инжинирингового дивизиона Росатома, прибывших на строительную площадку Белорусской АЭС, помещены в лечебное учреждение Гродненской области из- за положительных тестов на коронавирус. На строительной площадке Белорусской АЭС приняты необходимые меры по предупреждению возможного распространения коронавируса. Тест на инфекцию делается всем вновь прибывшим на стройплощадку специалистам.

Работы по строительству первого блока Белорусской АЭС находятся в финальной стадии. 31 марта прошла приемка инженерно-технических средств физической защиты первого блока, теперь он готов к завозу топлива. 5 апреля блок был взят под охрану сотрудниками МВД Белоруссии.