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Москалькова направила Путину доклад о деятельности омбудсмена за 2019 год

В прошлом году к уполномоченному по правам человека поступило 38 328 обращений

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад о своей деятельности за 2019 год. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

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"Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила доклад о своей деятельности главе государства в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года №1-ФКЗ "Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным доклада, в 2019 году к Москальковой поступило 38 328 обращений (в 2018 году - 38 698), из них 1 683 (4,4%) - коллективных. Чаще всего граждане обращались к омбудсмену по вопросам обеспечения прав в сфере уголовного судопроизводства - 12 168 (32%).

"На 8,5% увеличилось количество обращений по вопросам реализации законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении - 2 756. В том числе, более чем в два раза - по вопросам перерасчета пенсий, предоставления льгот для инвалидов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в 2019 году было зафиксировано 4 492 обращения по вопросам защиты социальных и жилищных прав, при этом их число снизилось. "Так на 43% уменьшилось количество жалоб по вопросам участия в долевом строительстве жилья. Также сократилось количество обращений по вопросам обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан (инвалидов, лиц из числа детей-сирот, членов многодетных семей и семей с детьми), переселения из аварийного жилищного фонда, получения жилищных субсидий", - сообщается на сайте Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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