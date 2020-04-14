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Пандемия коронавируса нового типа
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МЧС России доставит в Сербию маски и комбинезоны для защиты от коронавируса

Всего доставят более 3 тыс. комплектов
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© Желько Бошкович/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Средства индивидуальной защиты будут доставлены в Сербию в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"МЧС России при содействии Российско-сербского гуманитарного центра окажет помощь коллегам из дружественного государства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений сектора по ЧС МВД Сербии будет передано в ближайшее время. Всего более 3 тыс. комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов", - сказали в МЧС.

С просьбой о поставке средств индивидуальной защиты обратилось руководство МВД Сербии. В настоящий момент проводятся необходимые процедуры для направления гуманитарной помощи, отметили в МЧС РФ.

"Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ), курируемый МЧС России, тесно сотрудничает с властями Сербии, администрацией города Ниша и другими государственными и добровольческими структурами. На постоянной основе ведется мониторинг складывающейся обстановки. За время действия пандемии РСГЦ помогал в организации пункта санитарно-эпидемиологического контроля в аэропорту Ниша для работы в условиях повышенного пассажиропотока, выделял необходимое оборудование из резерва", - добавили в пресс-службе.

По последним данным Минздрава Сербии, количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4 054, 85 человек умерли. Сербия полностью закрыла границы, в стране действуют чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы. Кроме того, всем гражданам страны запрещено выходить из дома с пятницы до понедельника.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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