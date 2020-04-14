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Пандемия коронавируса нового типа

В ЛДПР предложили Собянину освободить от оплаты парковки всех, кто борется с пандемией

Парламентарии просят столичные власти компенсировать этим гражданам средства, потраченные на парковку с 28 марта

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину с предложением сделать парковку бесплатной не только для врачей, но и для всех лиц, занятых в мероприятиях по противодействию пандемии. Текст обращения во вторник распространила пресс-служба фракции.

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Авторы напоминают, что ранее в ходе дистанционного совещания фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным депутаты вновь заявили о необходимости "полного освобождения граждан от оплаты автомобильной парковки". "В условиях пандемии коронавируса COVID-19 особенно актуальным представляется данное предложение в отношении личных автомобилей граждан. Это не только врачи, медицинские сестры, фельдшеры, ветеринары, но и сотрудники всех ведомств, так или иначе задействованных в обеспечении мероприятий по противодействию пандемии. Это полицейские, пожарные, социальные работники, волонтеры, сотрудники служб доставки, государственные и муниципальные служащие, журналисты, судебные исполнители и другие категории работающих граждан", - говорится в письме.

Лебедев и Нилов указывают, что использование такими лицами личных автомобилей "продиктовано в первую очередь необходимостью соблюдения рекомендованных и утвержденных норм безопасности". Авторы просят мэра "дополнительно расширить этот список, включив в него государственные регистрационные номера автомобилей сотрудников служб и ведомств, а также автомобилей, принадлежащих волонтерам и волонтерским организациям, непосредственно задействованных в официальных противопандемических мероприятиях".

Парламентарии просят столичные власти компенсировать этим категориям граждан средства, потраченные на парковку с 28 марта.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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