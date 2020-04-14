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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане ввели обязательную самоизоляцию для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга

При появлении симптомов заражения коронавирусом им нужно обратиться за медицинской помощью

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Жители и гости Татарстана, приехавшие из Москвы и Санкт-Петербурга, должны будут уйти на двухнедельную самоизоляцию.

При появлении симптомов заражения коронавирусом им нужно обратиться за медицинской помощью без посещения медорганизаций, говорится в постановлении кабмина республики. 

"С 14.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать: граждан, прибывших (вернувшихся) из городов Москвы и Санкт-Петербурга: обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней; при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций", - говорится в документе.

Ранее обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в регион уже был введен в нескольких регионах Поволжья: Республике Мордовия, Кировской, Нижегородской и Ульяновской областях. Аналогичный меры действуют в Вологодской, Волгоградской, Ивановской областях, в части субъектов Сибири и Дальнего Востока.

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РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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