В Татарстане ввели обязательную самоизоляцию для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Жители и гости Татарстана, приехавшие из Москвы и Санкт-Петербурга, должны будут уйти на двухнедельную самоизоляцию.

При появлении симптомов заражения коронавирусом им нужно обратиться за медицинской помощью без посещения медорганизаций, говорится в постановлении кабмина республики.

"С 14.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать: граждан, прибывших (вернувшихся) из городов Москвы и Санкт-Петербурга: обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней; при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций", - говорится в документе.

Ранее обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в регион уже был введен в нескольких регионах Поволжья: Республике Мордовия, Кировской, Нижегородской и Ульяновской областях. Аналогичный меры действуют в Вологодской, Волгоградской, Ивановской областях, в части субъектов Сибири и Дальнего Востока.