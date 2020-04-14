Число умерших от коронавируса в России выросло до 170

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2 774 и сейчас составляет 21 102 человек в 82 регионах. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Таким образом, число случаев заражения увеличилось на 15,1%. Выздоровело 1 694 человека (224 за сутки), 170 человек умерло (22).
Новые 1 489 случаев зафиксированы в Москве, всего в столице 13 002 заболевших. Также новые зараженные выявлены в 51 регионе:
Московская область 460
Санкт-Петербург 121
Республика Коми 97
Нижегородская область 68
Ленинградская область 35
Тамбовская область 35
Смоленская область 34
Пермский край 27
Рязанская область 27
Республика Татарстан 23
Республика Башкортостан 22
Красноярский край 21
Ростовская область 20
Республика Северная Осетия 18
Республика Дагестан 16
Владимирская область 16
Ханты-Мансийский АО 15
Калужская область 15
Чеченская Республика 15
Тюменская область 14
Республика Мордовия 13
Самарская область 11
Республика Марий Эл 11
Белгородская область 10
Ивановская область 10
Республика Бурятия 9
Ставропольский край 9
Воронежская область 8
Свердловская область 8
Оренбургская область 8
Республика Хакасия 8
Орловская область 7
Республика Адыгея 7
Вологодская область 7
Томская область 7
Удмуртская Республика 6
Липецкая область 5
Краснодарский край 5
Калининградская область 5
Саратовская область 5
Алтайский край 5
Челябинская область 5
Иркутская область 4
Приморский край 4
Карачаево-Черкесская Республика 3
Волгоградская область 2
Республика Саха (Якутия) 1
Архангельская область 1
Магаданская область 1
г. Севастополь 1
За прошедшие сутки выписано 224 человека, из них 179 в Москве.
Летальные случаи зафиксированы за сутки в Москве (13), Московской области (5), Республике Башкортостан (2), Владимирской и Воронежской областях (по одному).