Число умерших от коронавируса в России выросло до 170

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2 774 и сейчас составляет 21 102 человек в 82 регионах. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, число случаев заражения увеличилось на 15,1%. Выздоровело 1 694 человека (224 за сутки), 170 человек умерло (22).

Новые 1 489 случаев зафиксированы в Москве, всего в столице 13 002 заболевших. Также новые зараженные выявлены в 51 регионе:

Московская область 460

Санкт-Петербург 121

Республика Коми 97

Нижегородская область 68

Ленинградская область 35

Тамбовская область 35

Смоленская область 34

Пермский край 27

Рязанская область 27

Республика Татарстан 23

Республика Башкортостан 22

Красноярский край 21

Ростовская область 20

Республика Северная Осетия 18

Республика Дагестан 16

Владимирская область 16

Ханты-Мансийский АО 15

Калужская область 15

Чеченская Республика 15

Тюменская область 14

Республика Мордовия 13

Самарская область 11

Республика Марий Эл 11

Белгородская область 10

Ивановская область 10

Республика Бурятия 9

Ставропольский край 9

Воронежская область 8

Свердловская область 8

Оренбургская область 8

Республика Хакасия 8

Орловская область 7

Республика Адыгея 7

Вологодская область 7

Томская область 7

Удмуртская Республика 6

Липецкая область 5

Краснодарский край 5

Калининградская область 5

Саратовская область 5

Алтайский край 5

Челябинская область 5

Иркутская область 4

Приморский край 4

Карачаево-Черкесская Республика 3

Волгоградская область 2

Республика Саха (Якутия) 1

Архангельская область 1

Магаданская область 1

г. Севастополь 1

За прошедшие сутки выписано 224 человека, из них 179 в Москве.

Летальные случаи зафиксированы за сутки в Москве (13), Московской области (5), Республике Башкортостан (2), Владимирской и Воронежской областях (по одному).