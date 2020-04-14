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Пандемия коронавируса нового типа

В РПЦ сообщили, что совершить благословение куличей в условиях пандемии можно дома

Для этого перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Благословение куличей и пасх в условиях распространения коронавируса можно совершить в домашних условиях, пропев тропарь Пасхи, сообщает во вторник Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх", - говорится в сообщении. Для этого перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи, добавили в рабочей группе.

Православные верующие в 2020 году отметят Пасху 19 апреля. Традиционно в этот день прихожане несут в храмы и монастыри пасхи, куличи и яйца для освящения, однако по требованиям санитарных властей церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи с 13 по 19 апреля в Москве и области пройдут без прихожан. Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил ТАСС, что освящение куличей и яиц в канун Пасхи состоится в храмах Русской православной церкви при соблюдении безопасной дистанции между верующими, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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