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Начался третий этап тестирования конкурса для школьников "Большая перемена"

Для участия в конкурсе зарегистрировались более 60 тыс. учеников со всей России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Участники всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" получили доступ к третьему (заключительному) тесту проекта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В третьем тесте ребятам предстоит выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также цели и ценности, которые для них важны", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Он уточнил, что для участия в конкурсе зарегистрировались более 60 тыс. учеников из всех регионов России. В пресс-службе напомнили, что заочный этап конкурса начался 31 марта.

Конкурс "Большая перемена" запустил 28 марта первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отбор включается в себя дистанционный этап, а также очные полуфиналы и финал. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников 8-9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

Конкурс "Большая перемена" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
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