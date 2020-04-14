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Пандемия коронавируса нового типа
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Коронавирус подтвердился у 34 человек из Вяземского дома престарелых

Всего на проверку отправлено 86 анализов

ТАСС, 14 апреля. Все новые случаи заражения коронавирусом в Смоленской области выявлены у проживающих и сотрудников Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

По данным на 13 апреля, в области был выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе один в доме-интернате. Во вторник стало известно о 34 новых случаях в регионе.

"Да, это дом-интернат. Из 86 анализов, которые были отправлены на повторный анализ, пока подтвердились 34 пробы", - сказал собеседник агентства.

Сколько среди заразившихся обитателей дома престарелых, а сколько сотрудников, пока не уточняется. Ранее Вяземский дом-интернат был изолирован из-за положительного результата на коронавирусную инфекцию у одного из работников. Во избежание распространения инфекции еду постояльцам будут готовить за пределами интерната, а ее поставка будет осуществляться в одноразовой посуде. На эти цели из бюджета области выделен дополнительно 1 млн рублей.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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