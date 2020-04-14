Более 20 тонн средств для борьбы с распространением коронавируса поступило в Москву из КНР

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 20 тонн гуманитарного груза, в том числе медицинские маски, перчатки, одноразовые защитные костюмы, тест-системы для диагностики и тепловизоры, передала китайская провинция Хэйлунцзян Москве для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

"В Москву доставили 23 тонны гуманитарной помощи из Китайской Народной Республики для борьбы с эпидемией COVID-19. Гуманитарный груз предоставила провинция Хэйлунцзян на безвозмездной основе. Китайская сторона передала российской столице более 220 тыс. медицинских масок, более 100 тыс. перчаток, 2,5 тыс. одноразовых защитных костюмов, 5 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, более 200 тепловизоров и другие средства первой необходимости при борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Оборудование и спецодежду передали департаменту здравоохранения Москвы для дальнейшего распределения в медицинские учреждения столицы.

В пресс-службе напомнили, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с делегацией медицинских экспертов во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета провинции Хэйлунцзян Хао Хуэйлуном. Высококвалифицированные вирусологи, эпидемиологи и медицинские эксперты поделятся с московскими коллегами накопленным опытом в борьбе с коронавирусом.

"Мы благодарны китайской стороне, что в столь непростой период нам оказывают консультативную помощь. Взаимодействие китайских врачей с ведущими клиниками Москвы, принявшими на себя серьезный удар, поможет предотвратить обострение ситуации. Эта помощь имеет не только практическое, но и важное символическое значение: это дружба и взаимоподдержка стран, оказавшихся в тяжелой эпидемиологической обстановке", - отметил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

Ранее Россия также оказала гуманитарную помощь Китаю, направив в начале февраля в китайский город Ухань груз общим весом более 23 тонн. В состав груза входили медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая.

О коронавирусе

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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