Опубликованы рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте рекомендации по самостоятельной подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 15 учебным предметам. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Четырнадцатого апреля на сайте ФИПИ публикуются методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по 15 учебным предметам, в том числе отдельно по базовой и профильной математике", - говорится в сообщении.

В среду для выпускников девятых классов будут опубликованы рекомендации по подготовке к обязательным предметам основного государственного экзамена - русскому языку и математике, а 16 апреля - рекомендации по другим предметам ОГЭ.

В рекомендациях содержатся советы от разработчиков заданий, как организовать свою подготовку, а также советы по выполнению разных типов заданий. Кроме того, 21 апреля на сайте ФИПИ появятся ответы к открытым вариантам, чтобы будущие участники экзаменов смогли проверить себя.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, также министерство ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня. ОГЭ пройдет по русскому языку и математике.