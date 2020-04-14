Общественная палата запустила спецпроект для разъяснения мер поддержки в условиях пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ запустила специальный проект #НаКонтроле2020 с разъяснениями мер поддержки населения, бизнеса и некоммерческих организаций (НКО), которые принимаются федеральными и региональными властями в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОП во вторник.

"На нашем портале мы ответим на вопросы, которые будут поступать на горячую линию, и поделимся примерами того, какой ответ на вызовы последних недель дают граждане, НКО, субъекты малого и среднего предпринимательства", - приводит пресс-служба слова секретаря ОП Лидии Михеевой. "Для этого мы собираем вокруг проекта экспертов - юристов, врачей, журналистов, которые нам помогут в подготовке ответов на вопросы и их обобщении для передачи исполнительной власти", - уточнила она.

По словам секретаря палаты, в настоящее время информационное поле "переполнено потоком новостей, которые подчас противоречат друг другу". "Обществу необходим источник объективной и достоверной информацию о пандемии, а также четкое разъяснение мер, принимаемых властями по борьбе с кризисом и по поддержке населения. На сайте проекта #НаКонтроле2020 будут размещаться проверенные данные по борьбе с коронавирусом в регионах России, примеры организации взаимопомощи, советы по профилактике заболевания от врачей", - отметила Михеева.

В пресс-службе добавили, что центральной частью спецпроекта является горячая линия для обращений граждан. Задать интересующий вопрос или рассказать о проблеме можно будет по телефону 8 800 737-77-66 или заполнив одну из четырех тематических онлайн-форм на сайте наконтроле2020.рф. На основе обращений граждан ОП будет вести подготовку системных предложений для вынесения на уровень региональной и федеральной власти, заключили в пресс-службе.