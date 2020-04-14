{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Общественная палата запустила спецпроект для разъяснения мер поддержки в условиях пандемии

На сайте проекта #НаКонтроле2020 будут размещаться проверенные данные по борьбе с коронавирусом в регионах России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ запустила специальный проект #НаКонтроле2020 с разъяснениями мер поддержки населения, бизнеса и некоммерческих организаций (НКО), которые принимаются федеральными и региональными властями в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОП во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На нашем портале мы ответим на вопросы, которые будут поступать на горячую линию, и поделимся примерами того, какой ответ на вызовы последних недель дают граждане, НКО, субъекты малого и среднего предпринимательства", - приводит пресс-служба слова секретаря ОП Лидии Михеевой. "Для этого мы собираем вокруг проекта экспертов - юристов, врачей, журналистов, которые нам помогут в подготовке ответов на вопросы и их обобщении для передачи исполнительной власти", - уточнила она.

По словам секретаря палаты, в настоящее время информационное поле "переполнено потоком новостей, которые подчас противоречат друг другу". "Обществу необходим источник объективной и достоверной информацию о пандемии, а также четкое разъяснение мер, принимаемых властями по борьбе с кризисом и по поддержке населения. На сайте проекта #НаКонтроле2020 будут размещаться проверенные данные по борьбе с коронавирусом в регионах России, примеры организации взаимопомощи, советы по профилактике заболевания от врачей", - отметила Михеева.

В пресс-службе добавили, что центральной частью спецпроекта является горячая линия для обращений граждан. Задать интересующий вопрос или рассказать о проблеме можно будет по телефону 8 800 737-77-66 или заполнив одну из четырех тематических онлайн-форм на сайте наконтроле2020.рф. На основе обращений граждан ОП будет вести подготовку системных предложений для вынесения на уровень региональной и федеральной власти, заключили в пресс-службе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин выступил за снижение в ЕАЭС пошлин на материалы для значимых отраслей
Президент также отметил, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС