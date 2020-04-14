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В Госдуме уточнили, что случаев заражения коронавирусом среди депутатов не выявлено

Советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова отметила, что часть депутатов в силу возраста и хронических заболеваний находятся на самоизоляции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тестирование не выявило случаев заражения коронавирусом среди депутатов Госдумы, некоторые из них находятся на самоизоляции из-за хронических заболеваний. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщила советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова.

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"Подтвержденных положительных тестов среди депутатского корпуса на сегодняшний день нет. Часть депутатов в силу возраста и хронических заболеваний находятся на самоизоляции", - сказала она.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил журналистам о том, что все депутаты пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции в преддверии пленарных заседаний палаты 14 и 17 апреля.

Все депутаты уже проверялись на коронавирус 30 марта. Как сообщала тогда Кашеварова, ни одного подтвержденного случая заражения в Госдуме не зафиксировано.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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