Кабмин приостановил действие постановления о продаже масок только фирмами с фармлицензией

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство России приостановило действие постановления о продаже медицинских масок только тем компаниями, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность, ограничивающего наценку на них, а также определяющего "Росхимзащиту" оператором, который осуществляет оптовую торговлю медицинскими масками. В распоряжении ТАСС имеется копия документа.

"Приостановить действие постановления правительства РФ от 3 апреля 2020 года №431 "об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий", - указывается в постановлении, которое было подписано 13 апреля.

В "Росхимзащите", управляемой Ростехом, ТАСС подтвердили, что знакомы с постановлением. "Мы знакомы с постановлением, принятие таких решений - прерогатива правительства. Наша задача - исполнять эти решения и поручения государства в целом", - сказали в компании.

Источник объяснил ТАСС, что приостановка нужна, чтобы дать больше времени на подготовку. "Задача очень масштабная, требуется большой подготовительный этап: составление карты потребностей, решение вопросов с поставщиками, проработка всей логистики. Конечно, на это требуется не три дня, а гораздо больше времени. Приостановка требуется, чтобы отрасль в такой критический момент работала без перебоев", - сказал он.

6 апреля правительство РФ разрешило продавать медицинские маски только компаниям, имеющим лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также ограничило наценку на них. В перечень, в частности, вошли фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки и комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, а также защитный комплект одежды и комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

Кроме того, была ограничена наценка на медицинские изделия - при продаже в рознице предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу. Для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок размер оптовой надбавки не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.

Правительство также определило ОАО "Корпорация "Росхимзащита" федеральным оператором - координатором по обеспечению потребности субъектов РФ в этих медизделиях, разрешив в течение 90 дней оптовую куплю-продажу их только "Росхимзащитой" и региональными операторами. В Ростехе тогда уточнили, что "Росхимзащита" займется координацией работы поставщиков на федеральном уровне по принципу "единого окна" с учетом потребностей регионов.