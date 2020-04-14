Лавров заявил, что данные о работе ВОЗ говорят о ее эффективности в борьбе с пандемией

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Информация о деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывает, что организация была эффективна в своей работе по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

Министр напомнил, что признание важной координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией отражено в консенсусной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и в итоговой декларации экстренного саммита Группы двадцати, который состоялся 26 марта. "И в том, и в другом случае Соединенные Штаты активно поддержали консенсус. Мы исходим из того, что это официальная позиция государства", - отметил Лавров.

"То, что делала ВОЗ и когда эти шаги были предприняты, хорошо известно, такая статистика существует. Я думаю, любой, кто ознакомится с хронологией действий, которые ВОЗ принимала, убедится, что организация действовала эффективно", - сказал он.

Глава российского дипведомства также указал на то, что Соединенные Штаты являются крупнейшим плательщиком взносов, "а крупнейший плательщик всегда имеет приоритетное кадровой представительство в структурах секретариата международных организаций". "В ВОЗ работает самое большое количество американцев на ключевых постах, которые, конечно же, являются специалистами, и, конечно же, они принимают осознанные профессиональные решения", - добавил он.

"Я бы предостерег от попыток политизировать тему коронавируса, а это не только в отношении роли ВОЗ наблюдается, но и в отношении обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны. Я бы все-таки сейчас концентрировался на конкретных шагах по пресечению пандемии, по пресечению ее распространения, по минимизации ущерба, прежде всего ущерба для здоровья и жизни людей, а уже потом можно будет анализировать уроки прошедшей кампании и ошибки этой кампании, и роль многосторонних институтов", - подчеркнул глава МИД РФ.

Деятельность многосторонних структур

Лавров также заявил, что после окончания пандемии коронавируса предстоит многое переосмыслить в деятельности многосторонних структур, включая Группы двадцати, БРИКС, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Нам придется переосмыслить многое в том, что касается деятельности многосторонних структур. Мы будем лучше понимать, как подходить к сотрудничеству на постсоветском пространстве, к деятельности Евразийского экономического союза, других структур, Шанхайской организации сотрудничества, наверное, будут весьма перспективными дискуссии и в таких форматах, как "двадцатка" и БРИКС", - сказал он.

Лавров обратил внимание, что еще в 2018 году в рамках БРИКС было принято решение о программе сотрудничества по разработке и применению вакцин. "Мы сейчас считаем вместе с нашими китайскими партнерами, что такого рода заделы весьма востребованы", - подчеркнул он.