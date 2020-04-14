Медики в регионах фиксируют высокий спрос на платное тестирование на коронавирус

Несмотря на рост числа медучреждений, которые проводят тестирование, удовлетворить спрос всех желающих на эту услугу пока достаточно сложно. В Новосибирске тесты на COVID-2019 делают Медсанчасть-168 и Центр новых медицинских технологий (ЦНМТ). Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНМТ, забор образцов проводится ежедневно с 8 до 12 часов. За это время центр успевает обслужить 48 пациентов, и при этом время приема расписано на несколько дней вперед с учетом работы в выходные дни.

Ежедневно делается порядка 90 тыс. тестов, в основном для людей, которым в обязательном порядке надо пройти тестирование: побывавшим за границей или в регионах РФ, где зарегистрированы очаги инфекции, имеющим симптомы коронавирусной инфекции, ОРВИ или пневмонии, а также вступавшим в контакт с зараженными.

Правительство России 8 апреля расширило круг лабораторий, которые могут проводить тесты на коронавирус, чтобы у каждого человека при необходимости была возможность проверить свое здоровье. Право проводить забор биоматериала и проводить тесты получили все государственные и негосударственные лаборатории, которые заявляли о своей готовности и подавали уведомление в Роспотребнадзор. Так, если 9 апреля тестирование проводили более 200 государственных и 27 частных медучреждений, то через неделю эти услуги предоставляют уже 104 центра Роспотребнадзора, 236 государственных и более 70 частных лабораторий и медицинских центров.

ТАСС, 14 апреля. Частные медицинские центры, допущенные к проведению тестов на коронавирус, фиксируют высокий спрос на эту услугу. Пациенты записываются на неделю вперед или готовы ждать в большой живой очереди на улице. О том, сколько тестов в сутки сдают россияне в регионах, как их проводят и какие условия необходимы для этого, ТАСС сообщили медики из регионов, где эта услуга уже доступна.

Медсанчать-168 практикует только выезды на дом. "Мы начали делать тесты с 10 апреля. На своей территории пациентов не принимаем - бригада ездит по вызову на дом. В сутки у нас более 30 выездов", - сообщила ТАСС медсестра Медсанчасти-168.

В Екатеринбурге, где тесты начали проводить с 10 апреля, пациенты частной лаборатории "Ситилаб" ожидают своей очереди три дня. "Спрос высокий, пока зафиксирована запись на три дня вперед. В ближайшие дни ожидаем увеличение количества желающих пройти тестирование на COVID-2019. Прежде всего, это наши постоянные пациенты, которые следят за здоровьем и хотят убедиться в отсутствии вируса у себя и своих близких", - сообщили ТАСС в пресс-центре Группы медицинских компаний "МЕДМА", уточнив, что к тестированию допускаются только пациенты без признаков ОРВИ.

В Симферополе тесты на COVID-19 можно сдать в центральном офисе компании "Гемотест", и в первый день работы была очередь, некоторым людям пришлось даже ожидать на улице. "Записалось в первый день 416 человек. Сколько взяли, я сейчас не могу сказать", - рассказал ТАСС руководитель представительства компании "Лаборатория "Гемотест" в Республике Крым Эмиль Бавотдинов, уточнив, что все пациенты уже получили свои результаты.

Дома и на работе

Чтобы избежать живых очередей и не подвергать пациентов риску заражения, некоторые организации приняли решение проводить исследования на дому - такую возможность предоставляют переносные тест-системы. Стоит такая услуга недешево.

Как сообщили ТАСС в новосибирской Медсанчасти-168, стоимость самого теста составляет 2 тыс. рублей, отдельно придется заплатить и за выезд медицинской бригады - в зависимости от района города - от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. "Клиент записывается, оплачивает через сайт процедуру, заполняет анкету. Медсестра приезжает на дом, делает забор мазков. Результат становится известен в течение двух дней, не считая дня взятия анализа. В случае положительного результата, информация доносится до центра гигиены и эпидемиологии, в случае отрицательного - только до пациента", - сообщили агентству в клинике.

По словам представителя ЦНМТ, в оказании услуги центр откажет, если пациент в течение двух недель был за границей, в Москве или Санкт-Петербурге, имеет температуру тела выше 37,3 градусов или контактировал с теми, кто находится на карантине.

Выездные заборы тестов работают и в Санкт-Петербурге - компания "Хеликс" (тестирует граждан на коронавирус с 26 марта) запустила сервис по онлайн-заказу и оплате теста и доставляет наборы для самостоятельного взятия биоматериала. "В указанную дату и время курьер бесконтактно, к входной двери, доставит набор для самовзятия биоматериала, подождет, пока клиент самостоятельно выполнит взятие (мазок из горла), также бесконтактно заберет запечатанный конверт и отвезет пробу в лабораторный комплекс для выполнения исследования. Результат теста будет известен в течение двух суток", - сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Хеликс" проводит забор анализов в 40 пунктах по всему городу. У нас тест проводится только бессимптомным клиентам, у кого нет признаков ОРВИ и они не контактировали с людьми с подтвержденным диагнозом. Спрос высокий, но живой очереди нет, все проводится исключительно по предварительной записи. На данный момент площадки "Хеликс" в Москве и Санкт-Петербурге выполняют до 7 000 исследований в сутки, и этот показатель постоянно растет", - рассказала ТАСС представить компании.

Также возможность пройти тест на коронавирус получают сотрудники крупных неостанавливаемых производств - прямо на работе. Так, 40 российских крупных компаний заказали более 2 млн тестов на коронавирус, разработанных совместно российскими и японскими учеными, для проверки своих сотрудников, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, такие тесты способны дать результат в течение 30 минут.

Есть проблемы

Несмотря на появившиеся возможности и рост числа лабораторий и экспресс-тестов, доступны они пока только жителям крупных населенных пунктов. При этом в организации тестирования есть некоторые проблемы. Например, крымский "Гемотест" не смотря на спрос и чрезмерную загруженность гослабораторий был вынужден прекратить тестирование.

"Сейчас тестирование приостановлено из-за ограничений на транспортировку биоматериала с коронавирусом в другие регионы (провести исследование в Крыму нет возможности - прим. ТАСС)", - рассказал ТАСС представительства компании Эмиль Бавотдинов. Он отметил, что планируется возобновить платные тесты на коронавирус в Крыму в течение 10 дней - уже после проведения консультаций с Роспотребнадзором.

В Томской области ожидают открытия восемь частных лабораторий, которые смогут брать пробы у всех желающих. Вопрос - в расходных материалах для организации такой работы. "Они работают как лаборатория, а не как пункт взятия. Пока что некоторые поликлиники прорабатывают возможность организовать пункты взятия. Частные лаборатории аккредитованы - у них есть лицензия, есть оборудование, есть тесты, но у них вопросы по расходникам", - сообщил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, вице-губернатор Иван Деев.