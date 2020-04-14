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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин выступил за снижение в ЕАЭС пошлин на материалы для значимых отраслей

Президент также отметил, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными
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© Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил с предложением обнулить таможенные пошлины в Евразийском Экономическом союзе (ЕАЭС) на комплектующие и материалы для значимых отраслей.

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"Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей, в целом поддержать те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии", - сказал глава российского государства на саммите ЕАЭС.

Президент также согласен с идеей расширения практики "зеленых коридоров" для движения товаров в ЕАЭС во время пандемии коронавируса.

"Для импорта на территорию ЕврАзЭС социально значимых товаров, продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты открыт "зеленый коридор". Согласен с теми коллегами, которые сказали, что надо подумать над расширением этой практики", - заявил глава российского государства на саммите ЕАЭС.

Глава государства отметил, что методы борьбы с пандемией коронавируса должны быть разумными и пропорциональными и не приводить к разрыву кооперации между странами.

"Не могу не согласиться с тем, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций", - сказал он.

Глава российского государства предложил "уже сейчас в рамках ЕАЭС начать разработку мер системного характера, призванных создать условия для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития". "Речь идет, в частности, о том, чтобы активизировать процесс цифровизации в сфере логистики, таможенных и налоговых процедур", - пояснил он.

Президент добавил, что "в целях сохранения макроэкономической устойчивости востребовано взаимодействие Центробанков стран - членов ЕАЭС по вопросам смягчения параметров кредитования предприятий реального сектора экономики, расширения безналичных и быстрых платежей, дистанционного получения банковских услуг".

Путин также поддержал идею привлечь ресурсы Евразийского банка развития (ЕАБР) для помощи странам ЕАЭС в борьбе с коронавирусом. "Согласен, что в случае необходимости можно привлечь и ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития", - сказал глава государства.

Экстраординарные меры

Президент заявил о необходимости принятия экстраординарных мер для остановки распространения коронавирусной инфекции. 

"Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции", - указал президент.

Путин подчеркнул, что согласен с прозвучавшими на встрече оценками насчет негативного влияния пандемии на все стороны жизни, причем практически во всем мире, на экономику, социальную сферу. "Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые и <…> сырьевые рынки. Для нас это очень важно", - отметил он.

Путин также добавил, что существенно возрастает нагрузка на систему здравоохранения и требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Президент также заявил о важности сотрудничества всех стран, в том числе в формате ЕАЭС, для борьбы с пандемией коронавируса. "Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕврАзЭС. Поддерживаем подготовленный для нашего утверждения проект совместного заявления лидеров "пятерки". - сказал Путин.

Он также отметил, что в указанном документе в полной мере отражены подходы к организации дальнейшей работы в рамках Союза в условиях распространения коронавирусной инфекции. При этом президент РФ указал на то, что в некоторых странах принимаются действительно чрезвычайные меры. "Понятно, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Именно такие коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках: - и в ООН, и в "Группе двадцати", и в СНГ", - отметил российский лидер.

Усиление интеграции стран ЕАЭС

Путин предложил коллегам по Евразийскому экономическому союзу продумать возможность более активного сотрудничества в области здравоохранения в рамках подготовки проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Российский лидер напомнил, что соответствующий проект готовится к саммиту ЕАЭС 19 мая.

"Предложил бы с учетом приобретаемого в условиях пандемии опыта усилить положения документа, который касается сотрудничества в области здравоохранения, оценить, насколько имеющиеся механизмы адекватны и позволят нам в будущем, в случае повторения подобных критических ситуаций, действовать более оперативно, слаженно и с большей отдачей", - сказал Путин.

Президент России попросил председательствующего на саммите белорусского лидера Александра Лукашенко проинформировать коллег по СНГ об итогах сегодняшней встречи, предпринимаемых странами ЕАЭС усилиях по борьбе с распространением коронавируса, "подчеркнув готовность к совместной работе со всеми партнерами по СНГ".

Поддержка экономики России

Власти России рассматривают новые меры поддержки экономики страны в связи с эпидемией коронавируса, добавил Путин.

Он перечислил принятые правительством меры в этой сфере, объем средств на которые достигает 1,2% ВВП, а также напомнил, что аналогичный объем содействия экономике предусмотрен и Центробанком РФ.

"И это не все. Мы, разумеется, думаем над следующими шагами поддержки экономики", - сказал Путин.

Президент рассказал о реализации ряда серьезных мер в сфере банковского регулирования и финансов, в том числе для повышения доступности займов для поддержки регионов, сталкивающихся с падением налогового дохода. Целевая помощь оказывается малому и среднему бизнесу, предприятиям - "прежде всего тем, которые сохраняют занятость", отметил Путин. Кроме того, поддержка оказывается гражданам, прежде всего - семьям с детьми, временно безработным и тем, кто столкнулся с существенным сокращением доходов, заключил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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