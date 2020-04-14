Росздравнадзор: в России зарегистрированы 11 тестов для диагностики нового коронавируса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всего 11 тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в России по состоянию на вторник, сообщается на сайте Росздравнадзора.

"В Российской Федерации разрешается реализация медицинских изделий, зарегистрированных в установленном в порядке. По состоянию на 14 апреля 2020 года зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению на территории РФ 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса COVID-19. При этом подчеркиваем, что указанные медицинские изделия не являются экспресс-тестами", - говорится в сообщении.

Росздравнадзор также призывает жителей страны перепроверять всю информацию, связанную с новым кронавирусом, из-за возможных спекуляций и распространения ложных данных, в частности, о медицинских изделиях и препаратах.

"По имеющейся в Росздравнадзоре информации в ряде зарубежных стран зафиксированы случаи предложения к онлайн-продаже незарегистрированных препаратов, якобы предназначенных для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, либо незарегистрированных тест-систем для диагностики COVID-19. Обращаем внимание, что, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сбыт незарегистрированной, некондиционной и фальсифицированной медицинской продукции нередко производится через нерегулируемые веб-сайты. <...> Следует особенно остерегаться таких форм онлайн-мошенничества и проявлять разумную осмотрительность при покупке любой медицинской продукции как через интернет, так и по другим каналам", - добавили в пресс-службе.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.