Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

НОВО-ОГАРЕВО, 14 апреля. /ТАСС/. Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

"По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России еще не пройден", - сказал глава государства.

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции", - добавил президент, напомнив, что в большинстве российских регионов введен режим самоизоляции или карантина для снижения темпов эпидемии, а по всей стране до 30 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Он отметил также активную работу координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, оперативного штаба и рабочей группы Госсовета.

"Увеличиваются объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей вируса. Значительные финансовые ресурсы направлены на развертывание оснащенных специальным оборудованием инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники", - сказал Путин. Президент напомнил также о решении установить дополнительные выплаты медперсоналу, "который, рискуя жизнью и здоровьем, помогает больным, достойно исполняет свой служебный долг".

По словам президента, госпитали Минобороны для зараженных коронавирусом при необходимости будут доступны в том числе и для гражданских лиц.

Он напомнил, что по линии Минобороны ведется строительство 16 специализированных госпиталей, "которые будут сданы в ближайшее время". "И, разумеется, ими будут пользоваться при необходимости не только военнослужащие, но и гражданские лица", - сказал Путин.

Ранее глава государства поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для противодействия коронавирусной инфекции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1,6 тыс. мест. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.

Создание вакцин

Президент доволен результатами работы отечественных специалистов по созданию лекарств для борьбы с коронавирусом и надеется, что в ближайшее время РФ сможет поделиться полученными результатами со странами Евразийского экономического союза.

"Россия очень активно работает над лекарствами, специальными средствами для борьбы с пандемией, над вакцинами. Действительно, работа идет хорошо", - сказал глава российского государства. "Я надеюсь, что в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами", - обратился Путин к коллегам по "пятерке". В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия Россия.

Российский лидер также заверил, что РФ продолжит обмен опытом борьбы с коронавирусом с другими странами. "Мы не остаемся безучастными к проблемам, с которыми из-за пандемии сталкиваются другие государства, стремимся помочь, прежде всего, остро нуждающимся странам", - заявил глава российского государства. Путин пообещал: "Продолжим, безусловно, эту работу, будем делиться полученным опытом, обмениваться оперативной информацией".

Президент РФ заверил, что "многое делается для того, чтобы вернуть граждан России, оказавшихся в разгар эпидемии за границей". "В этой работе задействованы наши авиационные компании, организуются специальные чартерные рейсы, вернувшиеся помещаются в карантин, материальная поддержка оказывается и тем, кто все еще ждет вылета на родину, находится за границей", - перечислил российский лидер.