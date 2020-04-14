В ВОЗ воздерживаются от прогнозов относительно перспектив пандемии в России

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздерживается от прогнозов развития ситуации с распространением коронавируса в России. Положение в каждой стране не похоже на положение в других, заявила, отвечая во вторник на брифинге в Женеве на соответствующий вопрос, официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Ни одна стране не похожа на другую, - сказала она. - Мы говорили с самого начала, что все находится в руках людей, живущих в стране". Харрис подчеркнула, что следует проводить тестирование и изолировать заболевших, защищать здоровье работников здравоохранения. По ее словам, "ни одна страна не похожа на другую, и поэтому мы никак не можем предсказать, как будет развиваться ситуация, или сравнить с другой страной".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано около 120 тыс. смертельных исходов.