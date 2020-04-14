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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров: помощь Италии в борьбе с коронавирусом оказана по прямому запросу Конте

Ранее в ЕС заявили, что Россия и Китай якобы пользуются санитарным кризисом, чтобы нарастить свою геополитическую роль в мире

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия оказывает помощь Италии в борьбе с пандемией коронавируса по прямой просьбе итальянского премьер-министра Джузеппе Конте. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что РФ и КНР якобы пользуются санитарным кризисом, чтобы нарастить свою геополитическую роль в мире.

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"Россия оказала Италии помощь по прямому обращению, по прямой просьбе премьер-министра этой страны господина Конте. Я думаю, что этим все сказано", - сказал Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"Печально, что Жозеп Боррель произнес то, что вы процитировали. Печально, что есть люди, которые пытаются делать из мухи слона и представлять, что все то, что осуществляется, скажем, в Италии, является чуть ли не военным вторжением на территорию НАТО и Евросоюза, - отметил министр. - Такие материалы, к сожалению, тоже появляются в отдельных СМИ в Италии. Совсем недавно в газете La Stampa была на эту тему статья, которая абсолютно голословно пыталась принизить и дискредитировать значение той помощи, которую Россия оказывает Италии".

В этой связи он напомнил несколько пословиц. "Например, о том, что каждый понимает все в меру свей испорченности. Если хотите, в меру своей воспитанности. У кого что болит, тот о том и говорит, это насчет использования сугубо гуманитарных вопросов в интересах геополитического противостояния", - сказал глава МИД РФ, комментируя высказывания Борреля.

Лавров подчеркнул, что посольство РФ в Риме получает сотни звонков и обращений от простых итальянцев с выражением признательности за оказанную помощь. "Это лучший ответ на все эти инсинуации, которые пытаются принизить значение того, что происходит и придать ему какой-то геополитический характер", - добавил он.

22-25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИталияРоссияКонте, ДжузеппеПандемия коронавируса нового типа
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