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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ подтвердили, что вакцина от коронавируса будет создана не ранее, чем через год

Отмечается, что в текущем году вакцина создана не будет

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исходит из того, что вакцина от коронавируса будет создана не раньше, чем через 12 месяцев. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, комментируя опубликованное организацией сообщение об испытаниях вакцин.

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"Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным, что потребуется как минимум 12 месяцев, - сказала она. - Мы действительно не можем ожидать увидеть вакцину ранее 12 месяцев, или даже дольше".

Она пояснила, что при разработке вакцины требуется как "концептуальное доказательство" ее эффективности, так и доказательство безопасности для пациентов. "Нужно удостовериться, что вакцина не имеет не только немедленного [негативного] воздействия и побочных эффектов, но и долгосрочного", - пояснила она. Кроме того, одновременно нужно вести изучение "иммунного профиля", и для исследования безопасности вакцины потребуется несколько этапов.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что на разработку вакцины от коронавируса потребуется примерно 12 - 18 месяцев, и в текущем году она точно создана не будет.

Отвечая на вопрос, касающийся нынешней ситуации с коронавирусом в Европе, Харрис сказала, что "картина - очень неоднозначная". В Италии и Испании отмечено "небольшое замедление" роста числа новых заболевших. Однако в других государствах "все еще наблюдается рост", в частности в Турции и Великобритании. "Мы пока еще точно не наблюдаем пика [пандемии]", - констатировала официальный представитель.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

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