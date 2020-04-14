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75-летие Победы

В Приамурье ветераны Великой Отечественной начали получать выплаты к 75-летию Победы

На выплаты из областного бюджета направлено 14,7 млн рублей

ТАСС, 14 апреля. Власти Амурской области начали направлять ветеранам Великой Отечественной войны выплаты к празднованию 75-летия Победы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в мае по случаю празднования 75-летия Победы. Планировалось, что ветераны и приравненные к ним категории граждан получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла и бывшие узники концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тыс.

"Амурчане начали получать выплаты к 75-летию Великой Победы. <...> В год празднования 75-й годовщины Великой Победы принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны - до 10000 рублей, другим категориям ветеранов - до 5000 рублей", - говорится в сообщении.

На выплаты из областного бюджета направлено 14,7 млн рублей. Деньги до ветеранов доведут до 9 мая. Всего выплаты получат 2625 жителей области.

Отмечается, что до 2020 года размер выплаты участникам Великой Отечественной войны составлял 3 тыс. рублей, а для вдов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма и других - по 1 тыс. рублей.

"Главой региона Василем Орловым [в этом году] было принято решение предоставить праздничные единовременные выплаты и "детям войны". <...> Было предложено установить следующий размер выплаты: 5000 руб. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации подавать заявления для получения этой выплаты не нужно. Будут использованы существующие клиентские базы Пенсионного фонда России, а также базы получателей социальных услуг областного министерства соцзащиты", - приводятся в сообщении слова заместителя министра соцзащиты населения Галины Шелковой. Такие выплаты получат более 32 тыс. человек.

Теги
РоссияАмурская область75-летие Победы
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