В Ставрополе летом откроют детский сад на 280 мест

ПЯТИГОРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Детский сад на 280 мест с бассейном достроят летом 2020 года в спальном районе Ставрополя по национальному проекту "Демография", сообщила во вторник пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"В 530-м квартале города Ставрополя по улице Тюльпановая завершается строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест. На его строительство выделено более 255 млн рублей по национальному проекту "Демография", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, здание будет двухэтажным. Там предусмотрены бассейн, просторные музыкальные и спортивные залы, комнаты для кружков и помещения хозяйственного и административного назначения. Запроектирована автостоянка на 18 машино-мест. Кроме того, будут выполнены благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.