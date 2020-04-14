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В Ставрополе летом откроют детский сад на 280 мест

В двухэтажном здании предусмотрены бассейн, просторные музыкальные и спортивные залы, а также комнаты для кружков

ПЯТИГОРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Детский сад на 280 мест с бассейном достроят летом 2020 года в спальном районе Ставрополя по национальному проекту "Демография", сообщила во вторник пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"В 530-м квартале города Ставрополя по улице Тюльпановая завершается строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест. На его строительство выделено более 255 млн рублей по национальному проекту "Демография", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, здание будет двухэтажным. Там предусмотрены бассейн, просторные музыкальные и спортивные залы, комнаты для кружков и помещения хозяйственного и административного назначения. Запроектирована автостоянка на 18 машино-мест. Кроме того, будут выполнены благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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