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Мишустин назначил Елену Дружинину замминистра науки и высшего образования

Елена Дружинина занимала должность советника ректората ТюмГУ по стратегическим коммуникациям в Москве и была спецпредставителем Западно-Сибирского научно-образовательного центра

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Елену Дружинину заместителем министра науки и высшего образования России, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на интернет-портале правовой информации.

"Назначить Дружинину Елену Сергеевну заместителем министра науки и высшего образования РФ", - говорится в документе.

Согласно информации на сайте Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), Дружинина является советником ректората ТюмГУ по стратегическим коммуникациям в Москве, спецпредставителем Западно-Сибирского научно-образовательного центра, а также пресс-секретарем вуза.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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