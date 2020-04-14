Мишустин назначил Елену Дружинину замминистра науки и высшего образования

Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: вакцину для контроля над коронавирусом не нужно будет обновлять ежегодно

По мнению вирусолога лаборатории Университета Джона Хопкинса, об этом можно говорить в связи с невысоким уровнем мутации этого вируса

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