Мишустин назначил Елену Дружинину замминистра науки и высшего образования

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Елену Дружинину заместителем министра науки и высшего образования России, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Дружинину Елену Сергеевну заместителем министра науки и высшего образования РФ", - говорится в документе.
Согласно информации на сайте Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), Дружинина является советником ректората ТюмГУ по стратегическим коммуникациям в Москве, спецпредставителем Западно-Сибирского научно-образовательного центра, а также пресс-секретарем вуза.