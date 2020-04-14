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Пандемия коронавируса нового типа

В КБР введут обязательную самоизоляцию для прибывающих из Москвы в аэропорт Нальчик

Всем лицам, которые будут прибывать из столицы, вручат постановления о самоизоляции в течение 14 дней

НАЛЬЧИК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии приняли решение об обязательной самоизоляции на 14 дней граждан, прибывающих из Москвы в аэропорт Нальчик, сообщил журналистам во вторник руководитель Роспотребнадзора по КБР, главный государственный санитарный врач КБР Жираслан Пагов в ходе брифинга представителей регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Оперативный штаб республики принял решение, что Роспотребнадзор и Минздрав организуют санитарно-карантинный пункт по внутренним перемещениям. То есть всем лицам, которые будут прибывать из Москвы в аэропорт Нальчик, будут вручаться постановления о самоизоляции в течение 14 дней. Наши коллеги из Минздрава всех обследуют на коронавирусную инфекцию. В случае, если в ходе термометрии будет выявлен больной с температурой, весь рейс будет отрабатываться как контактный", - сказал Пагов.

Кроме того, по его словам, планируется устройство карантинного поста при въезде в республику. "В основном возвращаются автомобильным транспортом, в частности, автобусами… Они будут обследованы на новую коронавирусную инфекцию", - уточнил руководитель Роспотребнадзора по региону.

По состоянию на 14 апреля в Кабардино-Балкарии подтверждено 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано 21 102 случая заражения в 82 регионах, выздоровели 1 694 человека. По данным федерального оперативного штаба на утро вторника, умерли 170 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияСКФОКабардино-БалкарияПандемия коронавируса нового типа
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