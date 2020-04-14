В школьном курсе ОБЖ может появиться раздел об эпидемиях

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Школьный курс ОБЖ может пополниться разделом об эпидемиях и манере поведения в ходе распространения болезней. Об этом сообщила руководитель Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу в интервью в новом выпуске программы "Пока мы дома", размещенном на сайте ГК "Просвещение".

По ее словам, специалисты центра и МЧС уделяют большое внимание переработке курса ОБЖ. Как отметила Шойгу, самому предмету уже больше 20 лет, и за это время представление о культуре безопасности очень сильно поменялось, а значит и сам урок нуждается в переработке.

"Сейчас мы активно занимаемся разработкой модуля, посвященного здоровому образу жизни. В нем есть раздел о том, как вести себя при эпидемиях, даны в рамках курса необходимые общие принципы", - рассказала руководитель центра.