В Росгидромете сообщили, что пожар на ЧАЭС не повлиял на радиационный фон в России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар вблизи Чернобыльской АЭС не повлиял на радиационный фон в России, он находится в пределах нормы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Посты контроля радиационной обстановки, действующие в составе системы мониторинга Росгидромета, изменений радиационной обстановки на территории России не зафиксировали", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, перенос воздушных масс с места пожара 12-13 апреля проходил в северо-восточном направлении. В дальнейшем, 14-16 апреля, направление сменится на восточное и юго-восточное.

Пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля. За это время там выгорели 12 бывших сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году, и большой массив леса. 14 апреля председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин на совещании с президентом страны Владимиром Зеленским сообщил, что пожар потушен, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью прекратилось тление.