Дума приняла в I чтении законопроект об увеличении предельного возраста ректоров вузов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект об увеличении предельного возраста для пребывания в должности ректора вуза до 70 лет.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ. Согласно нему, предельный возраст ректоров повышается с 65 лет до 70 лет без права продления. При этом такие нововведения не коснутся руководителей МГУ и СПбГУ - срок их работы на своих постах может продлеваться и по достижении ими 70 лет.

Кроме того, законопроект также ограничивает количество сроков, в течение которых одно и то же лицо вправе быть ректором одного и того же вуза. Так, один и тот же человек не может занимать эту должность более трех сроков. Продолжительность каждого из таких сроков составляет пять лет.

Сейчас, согласно статье 332 Трудового кодекса, в государственных и муниципальных вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. По представлению ученого совета вуза учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет.