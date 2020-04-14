Дума наделяет президентов вузов правом участвовать в программе их развития

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет президентов вузов полномочиями по участию в определении программ и планов развития научных организаций.

Как отмечают авторы инициативы, полномочия и правовой статус президента устанавливаются каждым вузом индивидуально, в связи с чем в этом вопросе сегодня нет единообразия. Так, полномочия президента и научного руководителя "зачастую пересекаются с полномочиями ректора и руководителя научной организации либо имеют формальный характер, поскольку могут осуществляться только по согласованию с ректором или руководителем научной организации". Как отмечают авторы инициативы, такие должности чаще всего занимают лица с большим опытом управленческой, научной и научно-педагогической деятельности.

Кроме того, подчеркивают авторы инициативы, уже прослеживается тенденция создания крупных университетов и научных организаций, что усложняет управленческие и финансовые процессы. В связи с этим документ предлагает изменить структуру полномочий ректора и президента университета.

Так, президенты вузов получат право участвовать в определении программ и планов развития организации, а также в деятельности коллегиальных органов управления. Они также смогут представлять интересы организаций в отношениях с госорганами и общественными организациями и решать вопросы совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности организации. Кроме того, в уставе вуза также могут быть прописаны дополнительные полномочия его президента.

Также законопроектом устанавливается, что президент и научный руководитель по решению ученого совета вуза могут быть председателем этого ученого совета.

На ректоров вузов в свою очередь предлагается возложить полную ответственность за управление текущей деятельностью организации, решение организационно-кадровых и финансовых вопросов, а также практическую реализацию программы и плана развития организации.