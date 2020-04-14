Эксперт Минздрава заявил, что коронавирус может передаваться в радиусе четырех метров

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа может передаваться от человека к человеку в радиусе четырех метров, сообщил во вторник заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Специалисты CDC [Центры по контролю и профилактике заболеваний США] провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, [из которых следует, что вирус] может передаваться на четыре метра", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Брико отметил, что, несмотря на возможность распространения вируса на четыре метра, расстояние в два метра при социальном дистанцировании является эффективной мерой. "Хотя и два метра дистанционирования <...> - это очень эффективная мера, и я думаю, что большая часть все-таки возможности передачи вируса укладывается как раз вот в это расстояние", - добавил он.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.