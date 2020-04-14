Тюльпаны, балы и концерты онлайн: как жители Юга России проводят время на самоизоляции

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Жители регионов Юга России, находясь на самоизоляции, устраивают онлайн-акции и стараются поддержать врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. В регионах округа ботанические сады дарят медикам тюльпаны разных сортов, организуют балы онлайн, а музыканты симфонического оркестра записывают концерты из дома.

Игроки футбольного клуба "Сочи" записали видео, в котором вместе с детьми, находясь на самоизоляции, читают сказки на ночь. Увидеть ролик можно на официальной странице клуба в социальной сети Instagram .

Музыканты Сочинского симфонического оркестра записали концерт в режиме самоизоляции. Находясь дома, каждый из них исполнил свою партию Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича, записав на телефон, а потом все записи были сведены воедино.

В Севастополе организаторы и постоянные участники Большого офицерского бала, который в начале лета ежегодно проводится на артиллерийской батарее XIX века, готовятся к тому, чтобы станцевать онлайн. 15 апреля участники проведут трансляцию из своих квартир. "Одновременно в бальных нарядах, с красивыми прическами они выйдут в сеть и станцуют несколько танцев бальной программы - вальсы, кадрили и польки. Это поможет поднять настроение в сегодняшней непростой ситуации", - уверены организаторы.

Для православных началась Страстная неделя, которая предваряет один из главных христианских праздников - Пасху. В связи с этим власти регионов и епархии Русской православной церкви договариваются об особом порядке проведения праздничных мероприятий.

В Крыму разрешили провести их в формате "частичного присутствия прихожан в храмах". Это значит, что священнослужители организуют поэтапный пропуск прихожан в церкви и соблюдение дистанции между ними. Крестный ход будут проводить внутри ограды на территории храма. так же прихожане будут исполнять санитарно-гигиенические требования - соблюдать дистанцию и носить маски.

На Кубани рекомендовали не посещать здания храмов, поэтому православные священники совершат богослужения на улице возле храмов. "В нынешнее время очень сложно загадывать даже на два дня вперед, не говоря уже о неделе. Но если ситуация с мерами по самоизоляции сохранится, то священнослужители, скорее всего, порекомендуют соблюдать все предписания правительства даже в период Светлой седмицы (первая неделя Пасхи - прим. ТАСС) и Радоницы (день первого после наступления Пасхи общецерковного поминовения усопших - прим. ТАСС)", - сообщил ТАСС приходской катехизатор храма Рождества Христова в Краснодаре Елисей.

Главный государственный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев подписал постановление, в котором предписывает руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий "не допускать проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей", а также запретить посещение храмов всем, кроме священнослужителей.

В Севастополе прихожанам в минувшее воскресенье, которое называют вербным, рекомендовали воздержаться от посещения храмов. Одна из главных традиций праздника - освящение веточек вербы, которые стоят у верующих дома как символ приветствия Христа. (Согласно четырем Евангелиям, въехавшего в Иерусалим в этот день Иисуса Христа горожане радостно встречали, размахивая пальмовыми ветвями и постилая их под ноги. В Русской церкви пальмовые ветви заменены на вербу). Чтобы верующим не пришлось самим идти в храм, волонтеры городского штаба забрали освященные веточки и развезли их по заявкам жителям Севастополя.

Песни и тюльпаны для врачей

Многие в условиях пандемии стараются поддержать врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Сотрудники Никитского ботанического сада в Крыму подарили медикам региона тысячи тюльпанов. Цветы были высажены на террасе ботанического сада под открытым небом. Это ежегодное зрелище называют Парад тюльпанов и оно собирает большое количество туристов и крымчан. Однако в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации парад можно было увидеть только в режиме онлайн: в соцсетях и на сайте сада. Вход на территорию сада для посетителей был закрыт. В этом году на параде было представлено 199 сортов, из которых 131 демонстрировался в Крыму впервые.

"Медики сейчас на переднем рубеже, и нам очень хотелось, чтобы они увидели наши цветы и почувствовали их волшебный аромат. Так мы хотим показать, что очень благодарны за их труд и передать им частичку нашей любви и заботы", - приводит пресс-служба мэрии Ялты слова гендиректора Никитского сада Юрия Плугатаря.

В Ростовской области артисты филармонии подготовили музыкальный подарок для врачей. "В официальном инстаграм-аккаунте учреждения появилась запись дистанционного исполнения артистами неофициального гимна врачей "Люди в белых халатах". В видео артисты обращаются к слушателю: "Музыка всегда вдохновляла и помогала пережить сложное время. Мы уверены, поможет и сейчас", - отметили в филармонии.

Севастопольский театр имени Луначарского планирует специальные спектакли для медиков, когда сможет возобновить работу (с конца марта спектакли отменили из-за коронавируса).

"Мы будем ждать вас и членов ваших семей, которые ежедневно провожают своих "докторов Чеховых" на самое гуманное сражение - за человеческую жизнь. На сцене нашего театра идет спектакль "Чайка", поставленный по произведению великого доктора Чехова. В дни жестокой холерной эпидемии он, уже известный писатель, стал простым участковым врачом и ежедневно в течение трех месяцев объезжал свой участок в 25 деревень", - отмечается на сайте театра.

Новые случаи заражения

Число зараженных коронавирусом нового типа в регионах Южного федерального округа за сутки выросло с 460 до 487. По текущим данным, в Краснодарском крае подтверждены 215 случаев инфицирования, 98 - в Ростовской области, 46 - в Волгоградской, по 32 - в Крыму и Калмыкии, 30 - в Астраханской области, 27 - в Адыгее, семь - в Севастополе. Выздоровели 73 человека. Умерли шесть пациентов с коронавирусом.

При этом в регионах продолжают усиливать меры профилактики. Например, в Калмыкии бесплатно раздадут 22 тыс. медицинских масок. Также ожидается поставка очередной партий повязок, изготовленных в учреждениях УФСИН России по Калмыкии - 50 тыс. защитных средств из ситца и бязи для многоразового использования.

В Краснодарском крае в общественном транспорте будут установлены терминалы для безналичной оплаты проезда. Заксобрание края на ближайшем пленарном заседании рассмотрит соответствующие поправки к краевому закону, регулирующему перевозки людей и багажа автомобильным и городским наземным электротранспортом. "Сейчас, в условиях пандемии, вопросам безопасности здоровья людей уделяется особое внимание. Среди рекомендаций значится и оплата товаров и услуг безналичным способом. Для общественного транспорта это наиболее актуально, поскольку соблюдать дистанцию в полтора метра пассажирам далеко не всегда удается", - приводит пресс-служба парламента слова спикера Юрия Бурлачко. Отмечается, что установка терминалов также повысит прозрачность финансовых потоков в сфере пассажирских перевозок.

В городе Волжском Волгоградской области начали строительство новой инфекционной больницы на 60 коек, которое планируется завершить к августу.

Минздрав Республики Крым внедрит онлайн-консультации для населения. Специалисты в режиме реального времени будут отвечать на вопросы.