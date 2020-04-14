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Такси в Москве не будут возить пассажиров по маршрутам, не заявленным в пропуске

Водители такси, которые не будут проверять у пассажиров цифровые пропуска, будут отключены от агрегаторов
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Такси в Москве, которые со среды будут обязаны проверять цифровые пропуска у пассажиров, откажут в поездке тем, у кого маршрут не совпадет с заявленным при оформлении пропуска. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента транспорта.

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"Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске - вам откажут в поездке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тех водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. В пресс-службе добавили, что автомобили такси будут выборочно проверять сотрудники полиции.

Цифровые пропуска в Москве начнут действовать с 15 апреля. Они необходимы для передвижений по городу с использованием общественного или личного транспорта. Пешком ходить по-прежнему можно без пропуска, при этом важно соблюдать ограничения и правила, установленные указом мэра Москвы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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