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Пандемия коронавируса нового типа
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Эксперт: "шашлычные" выходные могли стать причиной роста заболевших коронавирусом

Как отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, жители страны и сегодня не соблюдают режим самоизоляции в полной мере
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Николай Брико не исключил, что причиной роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад.

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"Думаю, что да, в определенной мере это [рост числа заболевших] является свидетельством вот этих "шашлычных" выходных", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

Эксперт отметил, что и сегодня данные анализа индекса самоизоляции в России свидетельствуют о том, что жители страны не соблюдают режим в полной мере, несмотря на рост в последние дни числа заболевших.

По словам Брико, эффективность веденных в России ограничительных мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции станет ясна уже через неделю. 

"Если говорить об эффективности этих мероприятий <...>, то где-то через неделю она уже будет видна. Если мы не соблюдаем и не выполняем эти основные рекомендации, которые позволяют сгладить эту остроту подъема заболеваемости, то, конечно, это сказывается на уровне заболеваемости, поэтому очень важно проводить эти мероприятия в полной мере", - сказал он.

Брико пояснил, что сейчас очень важно выдержать рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения интервал длинною в два инкубационных периода. "Это опыт при других инфекциях. Два максимальных инкубационных периода. И за этот период, если эти мероприятия проводятся неукоснительно, четко, то цепочка эпидемиологического процесса прерывается. По 14 дней дважды как раз получается месяц", - отметил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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