Жителей Приамурья попросили оставаться дома, несмотря на ослабление режима для бизнеса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апреля./ТАСС/. Власти Амурской области призывают местных жителей соблюдать режим самоизоляции, несмотря на разрешение возобновить работу некоторым сферам бизнеса, сообщил журналистам во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов.
Накануне власти региона разрешили возобновить работу фотостудиям, мастерским по ремонту техники, адвокатам и нотариусам, гостиницам, предприятиям общественного питания с режимом работы с 8:00 до 18:00, а также салонам красоты при условии нахождения в помещении не более одного клиента.
"Мы пошли на такое серьезное смягчение режима, в первую очередь, для бизнеса, но при этом мы не должны забывать о безопасности. Люди воспринимают решения оперативного штаба об ослаблении режима как некое завершение ситуации с коронавирусом. Это не так, нужно принять все меры, чтобы людям донести информацию, что ситуация тревожная, несмотря на то, что у нас небольшое количество заболевших", - пояснил Орлов.
Глава региона уточнил, что сейчас власти не могут контролировать соблюдение дистанции между людьми на улице, поэтому в ближайшее время в крупных городах области - Благовещенске, Белогорске и Свободном - проведут полную дезинфекцию в местах возможного массового скопления людей.
"Необходимо усилить работу волонтеров, полиции, чтобы больше уделяли внимания недопущению массового скопления людей в одном месте, проводили профилактические беседы. В противном случае, очень высокий риск, что мы эту ситуацию из-под контроля выпустим", - добавил Орлов.