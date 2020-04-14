Жителей Приамурья попросили оставаться дома, несмотря на ослабление режима для бизнеса

Накануне власти региона разрешили возобновить работу фотостудиям, мастерским по ремонту техники, адвокатам и нотариусам, гостиницам, предприятиям общественного питания с режимом работы с 8:00 до 18:00, а также салонам красоты при условии нахождения в помещении не более одного клиента.

"Мы пошли на такое серьезное смягчение режима, в первую очередь, для бизнеса, но при этом мы не должны забывать о безопасности. Люди воспринимают решения оперативного штаба об ослаблении режима как некое завершение ситуации с коронавирусом. Это не так, нужно принять все меры, чтобы людям донести информацию, что ситуация тревожная, несмотря на то, что у нас небольшое количество заболевших", - пояснил Орлов.

Глава региона уточнил, что сейчас власти не могут контролировать соблюдение дистанции между людьми на улице, поэтому в ближайшее время в крупных городах области - Благовещенске, Белогорске и Свободном - проведут полную дезинфекцию в местах возможного массового скопления людей.

"Необходимо усилить работу волонтеров, полиции, чтобы больше уделяли внимания недопущению массового скопления людей в одном месте, проводили профилактические беседы. В противном случае, очень высокий риск, что мы эту ситуацию из-под контроля выпустим", - добавил Орлов.