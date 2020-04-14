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Пандемия коронавируса нового типа

Россия передала ДНР груз гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом

В составе груза находятся средства индивидуальной защиты - маски, комбинезоны, перчатки и очки

ДОНЕЦК, 14 апреля. /ТАСС/. Груз гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией нового коронавируса передал властям Донецкой народной республики (ДНР) российский политик, член Совета Федерации Сергей Мамедов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

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Груз включает в себя средства индивидуальной защиты - маски, комбинезоны, перчатки, очки. Все это будет направлено ведомствам, занимающимся противоэпидемическими мероприятиями и санитарным контролем.

Денис Пушилин и Сергей Мамедов провели встречу, в ходе которой шла речь об эпидемической ситуации в ДНР и в России. Глава ДНР рассказал о мерах противодействия завозу и распространению коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, во многом власти ДНР опираются на российский опыт в борьбе с распространением этой инфекции. Мамедов назвал принятые в ДНР профилактические меры своевременными и обоснованными. Он заверил, что республика всегда может рассчитывать на поддержку со стороны России.

С 14 марта на территории ДНР действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился ограничить выезд граждан республики на территорию РФ для противодействия распространению коронавируса. Все лица, въезжающие в республику, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Кроме того, в республике запрещено проводить развлекательные, культурные и спортивные мероприятия, граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, в ДНР зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Теги
УкраинаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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