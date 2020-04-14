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Вице-премьер Абрамченко назвала причину всех лесных пожаров в России в 2020 году

По ее словам, все пожары возникали по вине человека

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. лесных пожаров произошло в России с начала года. Причиной возникновения всех стал человеческий фактор, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"В 100% случаев причиной возникших в 2020 году лесных пожаров является человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем или умышленное выжигание сухой травы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года прошло около 1,5 тыс. лесных пожаров, пройдено около 223 тыс. га. Большая часть приходится на регионы Дальнего Востока и Сибири.

Готовность регионов

Вице-премьер также сообщила, что ограниченная готовность к лесным пожарам выявлена у 14 регионов России.

"Сводные планы тушения лесных пожаров утверждены во всех субъектах Российской Федерации, системы предупреждения и тушения в целом подготовлены. В то же время по итогам проверок Рослесхоза к лесопожарному сезону 2020 года 14 регионов признаны ограниченно готовыми", - говорится в сообщении.

Абрамченко поручила довести готовность регионов до максимума, так как Россия вступает в самый сложный пожароопасный период. Около 88% пожаров приходится на весенне-летний сезон, отметила вице-премьер.

По данным Рослесхоза, отстающими в подготовке к лесным пожарам стали Марий Эл, Мордовия, Кировская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская, Магаданская, Курганская, Иркутская, Новосибирская области, Красноярский край, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия).

В 35 субъектах введен особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение гражданами лесов, любые действия с открытым огнем и повышенные штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В отдельных муниципальных районах Забайкальского и Краснодарского краев введен режим чрезвычайной ситуации.

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