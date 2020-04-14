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Пандемия коронавируса нового типа
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Решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников

Как сообщил и.о руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, задания в экзамене меняться не будут

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Решение о корректировке сроков проведения ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом заявил во вторник временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"На сегодняшний момент у нас определена дата [сдачи ЕГЭ] - 8 июня. Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц... После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, и будем принимать соответствующие решения", - сказал Музаев.

Задания ЕГЭ

Музаев также сообщил, что задания ЕГЭ корректироваться не будут даже при повторном переносе срока экзамена. "Тесты корректироваться не будут", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Музаев пояснил, что первые три четверти в школе - это освоение нового материал, а последняя четверть, особенно в 11 классе, - это закрепление пройденного и "окончательная подготовка к сдаче экзаменов". Он добавил, что школьникам сегодня нужно самостоятельно и серьезно готовиться к ЕГЭ.

Кроме того, Музаев исключил сдачу экзаменов онлайн. "Сценарий такой не прорабатывается", - отметил он.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. 

Изначально ЕГЭ в этом году должен был проводиться в три этапа: с 20 марта по 13 апреля был запланирован досрочный этап, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный. Однако в целях профилактики коронавируса Минпросвещения России приняло решение перенести сроки проведения. Наряду с этим были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ) - для выпускников девятых классов он начнется с 9 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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