Находящимся в аэропорту Токио россиянам доставили медикаменты

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Врач посольства РФ в Японии посетил во вторник токийский аэропорт Ханэда, где из-за ограничения авиасообщения вследствие пандемии коронавируса вынужденно находится группа российских граждан. Об этом ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

"14 апреля был осуществлен выезд дипломата консульского отдела и врача посольства в аэропорт Ханэда для встречи с российскими гражданами. В частности, нуждавшимся в медицинской консультации соотечественникам даны необходимые рекомендации и предоставлены медикаменты", - сообщили в посольстве.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что с учетом того, что в настоящий момент дата организации очередного вывозного рейса во Владивосток неизвестна, посольство поддерживает связь с указанной группой россиян. В токийском аэропорту в ожидании следующего вывозного рейса находится 25 граждан РФ.

В минувшее воскресенье Японию вывозным рейсом "Аэрофлота" Токио - Москва покинули 179 россиян. В то же время в посольстве отметили, что в Японии до сих пор вынужденно остаются около 400 соотечественников. Диппредставительство намерено и дальше оказывать российским гражданам всю возможную помощь до их возвращения на Родину.