В ОАЭ будут оформлять браки онлайн во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Подданные Объединенных Арабских Эмиратов смогут зарегистрировать брак онлайн в режиме видеоконференции. Как сообщил во вторник телеканал Al Arabiya , министерство юстиции ОАЭ перешло к цифровому оформлению супружеских отношений в условиях введенного для борьбы с коронавирусом режима строгой самоизоляции.

Для вступления в брак в режиме видеоконференции жених и невеста должны заранее заполнить и подписать соответствующие документы и подать их онлайн, оплатить регистрацию и получить разрешение от представителя министерства. Регистратор проверяет личности вступающих в брак и свидетелей, подписывает свидетельство и отправляет его в специальный суд на одобрение, которое поступает заявителям в виде сообщения на номер мобильного телефона.

Министерство юстиции отметило, что ввело новшество для "защиты здоровья публики и чиновников судов". Пока не поступало никаких распоряжений относительно разводов, оформление которых было также ранее приостановлено. Жители ОАЭ во время действия режима строгой изоляции обязаны подавать в полицию заявки на право покинуть жилище, чтобы добраться до работы, получить "минимально необходимые услуги" или в экстренных ситуациях.

По данным министерства здравоохранения страны на 12 апреля, от заболеваний, вызванных коронавирусом нового вида, в ОАЭ умерли 22 человека, выздоровели 680, общее число инфицированных превысило 4,1 тыс.