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Дума поддержала в первом чтении проект о дополнительных выплатах семьям погибших военных

Предлагается выплачивать родственникам погибшего военного недополученную им зарплату за месяц, а также денежную компенсацию вместо всех видов довольствия

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий выплату родственникам погибшего военного не полученного им денежного довольствия за месяц, в котором он погиб, а также денежной компенсации вместо всех видов довольствия.

Помимо денежного довольствия за месяц, семье погибшего предлагается выдавать денежные компенсации вместо полагающегося военному вещевого имущества и продовольственного пайка.

Кроме того, родные погибшего должны получить выплату в размере денежного содержания за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха.

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