Эксперт: врачам рекомендовано делать тест на коронавирус раз в неделю

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Врачам следует делать тест на коронавирус раз в неделю, а при наличии контактов с зараженными - еще чаще, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

"Врачам чаще, чем остальным, надо сдавать анализы на инфекцию. Мы рекомендуем это делать раз в неделю, а если была нарушена защита и состоялся контакт с заболевшим, то еще чаще", - сказал он.

Малеев отметил, что врачам необходимо пользоваться защитной одеждой и обрабатывать ее дезраствором. Медицинские работники также должны мыть руки после любого контакта.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.