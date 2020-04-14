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Пандемия коронавируса нового типа

Власти НАО выделят 20 млн рублей на меры по предотвращению распространения коронавируса

Больше половины этих средств направят на покупку лекарств и оборудования

ТАСС, 14 апреля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) выделят из регионального бюджета 20 млн рублей на реализацию в апреле-мае мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе окружной администрации.

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"Средства в размере 20 млн 388,7 тыс. рублей распределены Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО в ходе заседания администрации Ненецкого автономного округа на реализацию в апреле-мае мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Около 13,2 млн рублей направят на приобретение лекарств и медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты медицинских работников. Еще 3,3 млн рублей выделили на питание медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь пациентам с коронавирусом в стационарах. Около 3,7 млн рублей выделено на региональные стимулирующие выплаты медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Средства окружного бюджета направят на стимулирующие выплаты категориям медицинского персонала, которые не вошли в перечень, утвержденный кабмином: это врач и фельдшер санитарно-авиационной службы, врач клинико-диагностической лаборатории, фельдшер-лаборант, рентген-лаборант, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра функциональной диагностики, медицинский лабораторный техник, водитель автомобиля скорой помощи.

Ранее Ненецкий автономный округ дополнительно получил из федерального бюджета на поддержку медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, 1,7 млн рублей. В НАО зафиксирован один случай коронавирусной инфекции, пять человек находятся в обсерваторе, 157 - под наблюдением дома.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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