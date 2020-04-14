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Глава Минюста призвал разработать единые стандарты ограничений во время эпидемий в мире

Как отметил Константин Чуйченко, такая работа может быть запущена на одной из международных площадок, как только позволит обстановка

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министр юстиции России Константин Чуйченко считает необходимым на международном уровне выработать единые стандарты ограничений на период эпидемий. "Иначе мы неминуемо столкнемся с практикой двойных стандартов, а это повлечет за собой печальные последствия", - сказал министр в интервью "Российской газете".

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"Я считаю, что все ограничения, которые сейчас вводят государства, должны производиться на основании четко прописанных процедур для сохранения демократии. Речь должна идти также о выработке общих стандартов к проблеме ограничения прав", - отметил Чуйченко.

Поэтому уже сейчас, уверен он, возникает вопрос о совершенствовании действующего международно-правового регулирования и унификации принимаемых в период эпидемий мер. По его мнению, такая работа может быть запущена на одной из профильных международных площадок, как только позволит обстановка. "Ее итогом должна стать подготовка проекта международного договора, и с нашей стороны мы совместно с МИД готовы активно подключиться к этой работе вместе с нашими партнерами", - отметил министр.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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