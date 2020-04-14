Надежду Бабкину вывели из искусственной комы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, находится в сознании, в стабильном состоянии.

Об этом сообщил во вторник ТАСС ее концертный директор Сергей Горох.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов 7 апреля сообщил, что 70-летняя артистка введена в медикаментозную кому.

"Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой", - сказал директор, отвечая на вопрос о том, вывели ли певицу из искусственной комы.