Спецрейс "Аэрофлота" с американскими гражданами вылетел в Нью-Йорк

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с гражданами США на борту вылетел во вторник в Нью-Йорк. Об этом сообщила пресс-атташе американского посольства в России Ребекка Росс в Twitter.

"Рейс "Аэрофлота" SU102 на пути в Нью-Йорк. Информация об этом рейсе была получена посольством сегодня утром", - написала она.

В посольстве обратили внимание на сообщения прессы о возможности осуществления рейсов "Аэрофлота" также в Лондон и Амстердам. "Мы проинформируем американских граждан по мере поступления дополнительных данных", - указала дипломат, призвав находящихся в России американцев регулярно проверять сайт "Аэрофлота".

Как следует из сообщений Минкомсвязи РФ, во вторник из Нью-Йорка в 19:20 по местному времени планируется вылет рейса "Аэрофлота" в Москву (с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге).